Safra menor de trigo no RS já ameaça o preço do pão; entenda

No Brasil, a redução acompanha. A produção nacional deve recuar 18,9%, para 6,38 milhões de toneladas. Diogo Zanatta / Especial

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

À medida que as projeções são atualizadas, a safra de trigo que começa a ser semeada no Rio Grande do Sul vai confirmando um cenário de retração já antecipado pela coluna. Agora, porém, o alerta vai além das lavouras: a combinação entre menor produção e incertezas no mercado internacional poderá pressionar o preço da farinha e, mais adiante, chegar ao pão.

Nas lavouras, levantamento mais recente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgado na última semana, projeta que o Estado colherá 2,7 milhões de toneladas de trigo em 2026, volume 24,5% menor do que na safra passada. A área cultivada deve cair para 925,5 mil hectares, redução de 20% na mesma comparação.No Brasil, a redução acompanha. A produção nacional deve recuar 18,9%, para 6,38 milhões de toneladas.

O analista da Safras & Mercado, Élcio Bento, entende que o produtor gaúcho “olha pelo retrovisor” antes de decidir investir novamente no cereal neste ano:

— O produtor vinha de uma situação em que o trigo ajudava a salvar a renda da propriedade (na época da guerra entre Rússia e Ucrânia). Só que depois vieram as chuvaradas, perdas de qualidade, queda dos preços internacionais e quebras de safra. Agora ele chega endividado e muito mais cauteloso.

Além disso, os custos voltaram a subir, especialmente dos fertilizantes nitrogenados, impactados pelas tensões geopolíticas recentes no Oriente Médio. Outro fator que pesa é o clima. A previsão de um novo El Niño preocupa o setor porque aumenta o risco de excesso de chuva justamente no período de colheita.

Com a retração da produção, os preços internacionais do trigo começam, aos poucos, a reagir. Relatórios recentes do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) indicaram forte redução da safra norte-americana, australiana e argentina, o que tende a sustentar as cotações globais.

— O problema é que o Brasil continua dependente de importações, especialmente da Argentina — contextualiza o analista.

Ainda conforme Bento, um trigo importado da América do Norte, por exemplo, poderia chegar ao mercado gaúcho até R$ 400 por tonelada mais caro do que o cereal argentino.

A conta preocupa os moinhos, que já operam com margens apertadas e afirmam ter dificuldade para repassar o aumento do grão ao preço da farinha.

— Mas o trigo segue sendo a base do pão. Se o custo do grão sobe e a farinha sobe, em algum momento isso aparece no varejo — resume o analista.