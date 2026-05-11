Safra e feira da soja, o El Niño na produção leiteira e mais no "Campo e Lavoura"; ouça aqui

A safra e a feira da soja e o efeito do El Niño na produção leiteira foram alguns dos assuntos do Campo e Lavoura deste domingo (10), na Rádio Gaúcha. Perdeu o programa? Ouça aqui:
- Com o encerramento da Fenasoja, em Santa Rosa, o presidente da feira, Marcos Servat, avaliou os resultados desta edição, projetou os próximos passos do evento e comentou o andamento da colheita da safra no Estado, que entra na reta final sob os impactos da estiagem.
- Já a Fenasul e a Expoleite, que começam na próxima semana com foco na pecuária leiteira, também estiveram em pauta no programa. Vice-presidente de eventos da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando), José Ernesto Ferreira analisou o cenário da produção, os preços pagos ao produtor e os efeitos do El Niño sobre o setor leiteiro gaúcho.