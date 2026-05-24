Queda no preço do café reaquece consumo entre brasileiros

O café tradicional ficou 15,5% mais barato em abril deste ano frente ao mesmo mês de 2025. Jeff Botega / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Depois de dois anos pesando no bolso dos brasileiros, o café volta a ganhar mais espaço nas xícaras. A queda nos preços do grão começou a reaquecer o consumo interno neste ano. É o que mostram os dados da Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic).

De acordo com a entidade, o volume de vendas no mercado doméstico cresceu 2,44% entre janeiro e abril na comparação com o mesmo período do ano passado. Movimento que marca uma virada depois da retração registrada em 2025, quando a disparada dos preços reduziu o consumo em mais de 5% no primeiro quadrimestre.

A explicação para a retomada está diretamente na gôndola do supermercado. No varejo, o café tradicional ficou 15,5% mais barato em abril deste ano frente ao mesmo mês de 2025. O quilo foi vendido, em média, a R$ 55,34, reflexo da melhora na oferta de grãos e da expectativa de uma safra robusta no país.

E por falar em safra, ela pode ser histórica. A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) projeta uma produção de 66,7 milhões de sacas (cada uma com 60 quilos) em 2026, crescimento de 18% sobre a temporada passada. O avanço é puxado principalmente pela variedade arábica, beneficiada pela bienalidade positiva (momento do ciclo natural do café onde a planta atinge o pico de sua produtividade) e pelo clima favorável.

No entanto, o café ainda está longe de voltar aos preços vistos antes de 2020. Apesar da recente acomodação, o setor carrega os efeitos de um período em que os custos praticamente dobraram ao longo das safras de 2024 e 2025. E o clima segue como variável decisiva.

Com a colheita avançando, chuvas recentes em áreas produtoras do Paraná e de São Paulo, por exemplo, preocupam produtores pela possibilidade de perda de qualidade dos grãos. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP, há relatos de danos pontuais no norte paranaense e dificuldades para a colheita mecanizada em regiões paulistas onde o café caiu no solo e foi atingido pela chuva.