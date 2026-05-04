Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Nova ação do governo
Notícia

Primeiro leilão público de arroz desta safra ocorre nesta terça-feira; setor diz que "não será suficiente"

Com orçamento de até R$ 70 milhões, serão adquiridas 350,75 mil toneladas do cereal na ocasião

Carolina Pastl

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