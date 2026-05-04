Primeiro leilão público de arroz desta safra ocorre nesta terça-feira; setor diz que "não será suficiente"

Medida será realizada mesmo com a redução de 9% na área plantada de arroz no Estado, para conter oscilação de preços. Aryel Martins / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Com as cotações do arroz ainda pressionadas, o governo federal segue anunciando medidas para escoar a produção e conter oscilações de preços. O primeiro leilão público desta safra, organizado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), está marcado para esta terça-feira (5), às 9h, por meio do seu sistema eletrônico.

Com orçamento de até R$ 70 milhões, serão adquiridas 350,75 mil toneladas de arroz neste leilão. Do total ofertado, 302,45 mil toneladas devem vir do Rio Grande do Sul, responsável por cerca de 70% da produção nacional.

No entanto, o presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz), Denis Dias Nunes, entende que a operação não será suficiente para mexer no mercado.

— A Zona Sul, grande região produtora, vai ficar de fora porque lá já se atingiu o preço mínimo — esclarece o dirigente.

A operação será realizada na modalidade Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural (Pepro), conforme informado pela coluna. Na prática, a política garante que o agricultor receba, ao menos, o valor mínimo estabelecido pelo governo federal — hoje, em R$ 63,74 por saca de 50 quilos. E a Conab garante o escoamento da produção.

Na última quinta-feira (30), o indicador do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq-USP, apontava o produto a R$ 62,30. Mas já esteve ainda mais baixo. Em um intervalo de 12 meses, as cotações chegaram a recuar pela metade, pressionadas pelo aumento da oferta no mercado interno.

Conforme aviso publicado pelo Ministério da Agricultura, a região poderá comercializar até 162 mil toneladas, ou seja, mais da metade do volume do Rio Grande do Sul.

— Precisaremos de outro leilão, com outra modalidade, para atender a demanda de escoamento da Zona Sul — reforça Nunes.

O leilão será dividido em duas etapas. Na primeira, 30% do volume será reservado à agricultura familiar e suas cooperativas. Na sequência, ocorre o leilão de ampla concorrência, aberto a todos os produtores habilitados.