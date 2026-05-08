Por que se avalia antecipar o plantio da soja na região de Santa Rosa

Jeff Botega / Agencia RBS

Das 12 regionais em que se divide o mapa de atuação da Emater no Estado, a de Santa rosa foi a que teve a maior redução entre o volume atual e o inicialmente projetado para a safra de soja. É uma diferença de 27% ou 708, 43 mil toneladas a menos. Em meio aos debates da Fenasoja, feira que se encerra neste domingo (10), o tema da antecipação do plantio do grão nessa área ganhou espaço.

— Nossa região tem uma questão climática diferente. Alguns pesquisadores e estudiosos já mapearam e estão vendo a necessidade de um olhar diferenciado, para uma possível antecipação do plantio — observa Marcos Servat, presidente da Fenasoja deste ano e extensionista da Emater.

O objetivo seria escapar dos períodos de maior déficit hídrico na região, que costuma coincidir com etapa crucial do desenvolvimento da soja, em que a umidade não pode faltar.

Secretário estadual de Agricultura, Márcio Madalena explica que a pasta está em uma conversa inicial sobre o tema. Há o entendimento de alguns grupos de produtores, de entidades sobre a necessidade, inclusive com avaliações sendo feitas para verificar a viabilidade da iniciativa.

— Isso envolve inclusive a questão do vazio sanitário (período em que é proibido cultivar ou manter plantas vivas de soja) — lembra Madalena.

Para 2026, o vazio sanitário no RS está em vigência até o dia 30 de setembro, com o plantio da soja podendo ser iniciado no dia 1º de outubro. Uma eventual alteração precisa ser solicitada e autorizada pelo Ministério da Agricultura.

— Vamos receber mais dados e informações de experiências para avançar na análise. Mas tem muita lógica a questão do calendário regionalizado da soja — pondera o secretário.

Uma estimativa regional da safra de soja foi apresentada durante a programação da Fenasoja. Na área que engloba 47 municípios, a produtividade média está projetada em 2,35 mil quilos por hectare (ou 39,17 sacas). No Estado, essa média é de 2,87 mil quilos por hectare (ou 47,85 sacas).

— A região de Santa Rosa tem o maior registro de percentual médio de redução de produtividade em relação à estimativa inicial — corrobora o presidente da Emater, Claudinei Baldissera.