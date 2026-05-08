Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Drible na estiagem 
Notícia

Por que se avalia antecipar o plantio da soja na região de Santa Rosa

Área integrada por 47 municípios foi a que teve a maior redução entre a estimativa atual e a do início  da atual safra

Gisele Loeblein

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS