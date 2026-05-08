Por que o arroz virou tema de campanhas publicitárias nos últimos tempos

Estande do Irga no congresso de nutricionistas, em Curitiba. Irga / Reprodução

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Em meio às cotações pressionadas do arroz, o setor tenta reagir também fora das lavouras. Campanhas publicitárias, ações com nutricionistas e estratégias digitais com influenciadores passaram a integrar a ofensiva para recolocar o cereal no centro da alimentação dos brasileiros. A aposta se soma a medidas já conhecidas, como a busca por novos mercados e os leilões públicos.

Na próxima semana, o Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) participará do Congresso Brasileiro de Nutrição (Conbran), em Curitiba. Com o slogan “O arroz é a energia que une o Brasil”, a autarquia pretende apresentar o cereal a nutricionistas de todo o país entre os dias 12 e 15 de maio.

No estande interativo, os visitantes terão acesso a conteúdos técnicos, experiências e inovações que conectam a produção no campo às demandas da nutrição contemporânea.

— Essa é mais uma iniciativa para buscar conter a queda no consumo do arroz e evidenciar a relevância do cereal na mesa da população. Arroz é comida de verdade — afirma o presidente do Irga, Alexandre Velho.

O movimento é uma continuação da campanha lançada no ano passado e ocorre em um momento em que o setor busca estimular o consumo interno. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Brasil consome cerca de 10,8 milhões de toneladas de arroz por ano, e aproximadamente 70% da produção nacional sai do Rio Grande do Sul.

Com estratégia semelhante, mas linguagem diferente, a Associação Brasileira da Indústria do Arroz (Abiarroz) aposta no ambiente digital para impulsionar o consumo do cereal. A campanha “Arroz Combina” entrou em uma nova fase. A primeira já impactou mais de 12 milhões de pessoas. Agora, a iniciativa passa a destacar praticidade e alimentação equilibrada, explorando o arroz em receitas rápidas e na rotina doméstica. Presidente da Abiarroz, Renato Franzner resume a estratégia:

— O consumidor mudou e hoje valoriza soluções que aliam praticidade e qualidade nutricional. O arroz reúne esses atributos e se adapta a diferentes momentos de consumo. Em um ambiente de desordem informacional, é nosso papel reforçar essa mensagem.