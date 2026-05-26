Por que 2,5 mil produtores de tabaco se manifestaram em Santa Cruz do Sul

Mobilização reuniu produtores de diferentes regiões do Estado na segunda-feira (25). Fetag-RS / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Produtores de tabaco de diferentes regiões do Rio Grande do Sul realizaram uma mobilização na segunda-feira (25) em Santa Cruz do Sul para cobrar das empresas fumageiras o cumprimento de acordos relacionados à comercialização da safra. Organizada pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS), a manifestação reuniu cerca de 2,5 mil pessoas, segundo a entidade.

A concentração ocorreu em frente ao Parque da Oktoberfest e teve como principal alvo a insatisfação dos produtores com os preços pagos pelo tabaco nesta safra. Presidente da Fetag-RS, Eugênio Zanetti afirmou que havia “um descontentamento muito grande” no campo diante da redução dos valores praticados pelas empresas e do descumprimento de protocolos acordados anteriormente.

Segundo Zanetti, cerca de 50% da comercialização da safra já foi realizada, mas muitos agricultores optaram por segurar o produto à espera de uma melhora nos preços. Conforme o dirigente, no início da safra os valores variavam entre R$ 300 e R$ 320 por arroba, abaixo dos cerca de R$ 390 a R$ 400 pagos na safra passada. Em vez de recuperação, porém, os preços recuaram ainda mais em algumas negociações.

— O produtor ficou aguardando o melhor momento, mas começou a reduzir na verdade. Há muita resistência da indústria — afirmou à coluna.

Outro ponto criticado pela Fetag-RS é a forma de classificação do tabaco entregue pelas famílias produtoras. De acordo com Zanetti, parte das empresas estaria pagando “por média”, sem respeitar os critérios previstos na tabela oficial de classificação, especialmente para produtos de melhor qualidade.

A entidade também questiona as condições de compra nas empresas. Conforme Zanetti, há reclamações sobre falta de iluminação adequada nos galpões e sobre a pressão para que os produtores permaneçam nas unidades durante o processo de comercialização.

— O que a gente está exigindo é que sejam cumpridos os protocolos e o custo de produção acordado nas câmaras setoriais — ressaltou.

Apesar das críticas, Zanetti reconheceu que algumas empresas vêm cumprindo os acordos firmados com os produtores. A principal reivindicação da mobilização, segundo ele, é que todas as indústrias adotem os mesmos critérios negociados nas câmaras setoriais.

Em nota divulgada antes da mobilização, o Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco (SindiTabaco) afirmou acompanhar “com absoluto respeito à legislação concorrencial brasileira” as discussões envolvendo o setor e destacou que eventuais debates sobre modelos de negociação devem ocorrer dentro dos limites legais e sob análise do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

A entidade ressaltou que o Sistema Integrado de Produção do Tabaco garante a aquisição integral da produção contratada pelas empresas integradoras, oferecendo previsibilidade e segurança comercial aos produtores vinculados ao modelo. Segundo o sindicato, produtores independentes e empresas que atuam fora do sistema podem enfrentar maior dificuldade de comercialização e maior exposição às oscilações de mercado.

O SindiTabaco também argumentou que o tabaco brasileiro teve valorização expressiva na última década. Conforme dados citados pela entidade, entre 2016 e 2025 os preços médios tiveram aumento superior a 109%, acima da inflação acumulada no período.