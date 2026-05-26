Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Nas ruas
Notícia

Por que 2,5 mil produtores de tabaco se manifestaram em Santa Cruz do Sul

Mobilização organizada pela Fetag-RS ocorreu em frente ao Parque da Oktoberfest do município

Carolina Pastl

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS