Leite, legumes, verduras, frutas e carnes em geral estão em desaceleração da difusão. Emerson Foguinho / ABPA,Divulgação

O apetite chinês por alimentos não será mais o mesmo. Esse é um dos diagnósticos trazidos em análise feita por pesquisadores da Embrapa Territorial e da Universidade Federal de São Carlos. Em outras palavras, a investigação aponta que o consumo per capita de alimentos na China está crescendo em ritmo menor e se aproximando de uma estabilização.

— Se o consumo era acelerado há 20, 30 anos, hoje ficou menor e futuramente não será tão proporcional como antigamente. Quando o país chega no pico (do demanda por alimentos) tende a migrar para outras coisas. Não vão parar de comer, mas o ritmo de demanda vai mudar — destaca Daniela Tatiane de Souza, analista da Embrapa Territorial, uma das autoras do artigo científico publicado na Revista de Economia Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Ela se refere a um movimento comum em países que atingem níveis mais elevados de desenvolvimento econômico,processo descrito pelos economistas na chamada Lei de Engel. O princípio afirma que, à medida que a renda familiar aumenta, a proporção da renda gasta com alimentação diminui, mesmo que o gasto absoluto em alimentos possa aumentar.

A desaceleração do apetite não ocorrerá, no entanto, de maneira uniforme. Há diferentes categorias. Leite, legumes, verduras, frutas e carnes em geral estão em desaceleração da difusão, o que significa que ainda ainda há algum registro de aumento de demanda, mas em ritmo menor do que no passado.

Outros estão em retração: é o caso raízes, tubérculos, carne suína e bebidas alcoólicas. E tem um conjunto que está na faixa de aceleração da difusão, ou seja, com ritmo acelerado de crescimento. Estão nessa relação itens como óleo de girassol, chá e café.

A constatação da mudança no ritmo traz insights para explorar oportunidades, mas não representa ausência de demanda.

— A China dificilmente deixará de ser grande demandante, principalmente de alguns alimentos, como soja. Por mais que busque aumentar, diversificar produtores internos — observa a analista.

Outros detalhes

Na lista dos alimentos em desaceleração de difusão, o leite, por exemplo, tinha um crescimento de consumo per capita a taxas superiores a 10% ao ano na primeira década dos anos 2000, mas recuou para 0,6% ao ano, entre os triênios 2010-12 e 2020-22.

A ingestão per capita de frutas na China, por exemplo, era de 4,3 quilos por ano, na década de 1960. Foi crescendo até atingir 108,7 quilos em 2022, tornando-se maior do que a do Brasil.

Movimento semelhante se viu nas carnes: saiu de 9,9 para 107 quilos por ano, mais do que na Europa.