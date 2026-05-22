Depois de uma nova estiagem neste verão, o produtor gaúcho agora se prepara para outro desafio climático: a volta do El Niño. A previsão do fenômeno para o segundo semestre deste ano aumenta o risco de excesso de chuva no sul do país, o que tende a gerar perdas em lavouras como a de trigo. Pesquisadores da Embrapa Trigo, de Passo Fundo, recomendam cautela no planejamento da safra e defendem investimentos compatíveis com o potencial produtivo que o ambiente climático pode oferecer em um ano de maior instabilidade. A lista completa de orientações está abaixo.