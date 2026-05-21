Missão brasileira volta “de mãos abanando” da China sem avanço na cota de carne bovina

Ministro da Agricultura, André de Paula liderou a missão, que também reuniu representantes do setor produtivo. Beatriz Batalha / Mapa/ Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

O governo brasileiro voltou da China sem avanços sobre as cotas de importação de carne bovina. Na prática, permanece em vigor o limite atual de 1,1 milhão de toneladas autorizadas pelos chineses, sem qualquer sinalização de flexibilização do mecanismo que regula as compras da proteína brasileira.

Os números mostram por que o tema preocupa o setor. Até abril, a China já havia utilizado 55,4% da cota destinada ao Brasil — o equivalente a 612,8 mil toneladas, conforme dados da Comex Stat. Com o ritmo acelerado das compras, frigoríficos brasileiros passaram a recalibrar escalas de abate, produção e embarques para evitar que cargas desembarquem fora da cota e sejam atingidas pela tarifa extra de 55% aplicada pelos chineses, segundo a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec).

Na prática, a indústria trabalha com produção programada até a primeira quinzena de junho e embarques até o fim do mês, considerando o tempo médio de cerca de 45 dias de viagem marítima até os portos chineses. A expectativa da Abiec é de que o esgotamento oficial da cota seja confirmado entre o fim de julho e o início de agosto.

A missão ao gigante asiático também marcou a estreia internacional do novo ministro da Agricultura, André de Paula. Em reunião no Ministério do Comércio da China com o vice-ministro chinês Jiang Chenghua, o brasileiro destacou o peso estratégico da relação bilateral para o agro nacional.

Do lado chinês, também houve o reconhecimento da relevância do Brasil como principal fornecedor de carne bovina, soja, algodão, açúcar e carne de frango para o país asiático.

Apesar da ausência de novidades sobre as cotas, a viagem trouxe alguns movimentos considerados positivos pelo setor. A Abiec assinou um memorando de entendimento com a Chongqing Investment Consulting Co. Ltd (CQIC) para modernizar a logística de exportação de carne bovina brasileira para a China. A aposta é reduzir custos e ampliar eficiência no armazenamento e no transporte das cargas.

Outro anúncio considerado importante foi a retomada das habilitações de três frigoríficos brasileiros suspensos temporariamente desde março de 2025. Voltaram a ser autorizadas as operações das unidades da JBS, em Mozarlândia (GO), da Frisa, em Nanuque (MG), e da Bon-Mart Frigorífico, em Presidente Prudente (SP).

Sobre as cotas

A implementação de cotas é uma medida de salvaguarda que foi adotada pela China no final do ano passado. A validade é de 1º de janeiro de 2026 a 31 de dezembro de 2028. O pedido foi apresentado por produtores locais, que alegaram prejuízos diante da concorrência internacional. A investigação chinesa focou no crescimento das importações de carne bovina entre 2019 e 2024 de diversos países, entre eles, o Brasil.