Ministério da Agricultura lança sistema para unificar registro de agrotóxicos no Brasil; entenda

A expectativa do setor é de que o sistema reduza burocracias, aumente a transparência e agilize a análise de novos produtos. Fernando Dias / Seapdr / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Uma nova plataforma para unificar os pedidos de registro de agrotóxicos no Brasil foi apresentada nesta terça-feira (26). Chamado de Sistema Unificado de Informação, Petição e Avaliação Eletrônica (Sispa), o mecanismo reúne em um único ambiente digital os processos que antes tramitavam separadamente entre Ministério da Agricultura, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

A expectativa do setor é de que o sistema reduza burocracias, aumente a transparência e agilize a análise de novos produtos para uso agrícola no Brasil.

Durante o lançamento, em Brasília, o ministro da Agricultura, André de Paula, afirmou que o Sispa poderá ajudar o Brasil a enfrentar barreiras comerciais impostas por mercados externos:

— Alguns países que praticam uma agricultura menos competitiva acabam utilizando subterfúgios para dificultar a inserção do Brasil no mercado internacional. Esse sistema dificulta a imposição desse tipo de barreira.

Secretário de Defesa Agropecuária, Carlos Goulart destacou que atualmente existem 12 sistemas distintos em operação entre os órgãos envolvidos no processo regulatório. Segundo ele, o Sispa representa o início efetivo de uma “janela única” para o protocolo de registros.

Com a mudança, as empresas passarão a fazer as petições exclusivamente pela nova plataforma, acompanhando em tempo real o andamento dos processos nos três órgãos responsáveis pelas avaliações toxicológica, ambiental e agronômica.

O desenvolvimento do Sispa levou cerca de oito anos e contou com investimento superior a US$ 6 milhões do Instituto Brasileiro do Algodão (IBA), com recursos oriundos do contencioso comercial entre Brasil e Estados Unidos no setor do algodão. O projeto também teve participação da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e do Ministério das Relações Exteriores.