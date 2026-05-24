Mais antiga federação da agricultura do país, Farsul dá posse à diretoria e abre regressiva para os cem anos

Domingos Velho Lopes (D) falou sobre desafios presentes e futuros, acompanhado de perto por Daniel Carrara, da CNA. Gisele Loeblein / Agencia RBS

Foi com o reforço de premissas consideradas inegociáveis, como o direito à propriedade privada, e com o olhar para o que fará o futuro da atividade produtiva que a Federação da Agricultura do Estado (Farsul) viveu dois momentos singulares em um mesma cerimônia. Foi a posse oficial do presidente Domingos Velho Lopes e da diretoria para a gestão 2026/2029 (em exercício desde o dia 1º de janeiro). Também deu-se o início à contagem regressiva para os cem anos da entidade, a serem comemorados no dia 24 de maio de 2027. ­­

— Cem anos representam gerações de homens e mulheres que construíram com trabalho e coragem a agricultura do Brasil. A Farsul chega aos cem anos com raízes e valores profundos e olhos voltados para o futuro — destacou Domingos em seu discurso de posse, marcado pela emoção.

O tema da renegociação também apareceu com força nas falas de representantes do setor e do governo do Estado. O vice-governador, Gabriel Souza, enfatizou que “está na hora do Congresso discutir um fundo constitucional” que contemple o Rio Grande do Sul, a exemplo do que foi feito com outras regiões. E voltou a defender a prorrogação da suspensão do pagamento da dívida com a União, para que os recursos sejam destinados a investimentos maciços para escalar a irrigação.

— É um arcabouço que resolve da agricultura familiar até a empresarial. Foi construído a várias mãos, por pessoas que lidam com ruralismo em todo o país — pontuou o presidente da Farsul.

Atual 1º vice-presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Gedeão Pereira esteve à frente da Farsul por oito anos, tendo Domingos como diretor vice-presidente.

— Escolhi meu sucessor a dedo — disse na posse, ao falar sobre o novo presidente da entidade.