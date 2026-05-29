Lições do Doutor Agro: "Você tem de ficar melhor antes de ficar maior"

Marcos Fava Neves é professor e criador do Markestrat Group e da Harven School Gisele Loeblein / Agencia RBS

Conhecido como Doutor Agro o professor Marcos Fava Neves, que atua na USP, FGV e Harven School, deixou a produtores do sul do Estado uma "cartilha" com 10 pontos considerados cruciais para vencer no setor. Ele foi um dos palestrantes no evento Panorama Planfer, em Pelotas, e teve como temática Cenário mundial e do agro: oportunidades e desafios. A regra número 1 de um conjunto de 10 orientações elencadas para quem quer prosperar no complexo ambiente atual é a gestão financeira.

— Você tem de ficar melhor antes de ficar maior. Primeiro, tem de construir a rentabilidade por hectare. Hoje, muita gente vai ter de ficar menor para ficar melhor — comparou, ao citar situações que tem verificado na prática por meio do seu trabalho.

Entram ainda nessa cartilha itens como momentos de compra e venda, escolha das culturas, excelência operacional, espírito inovador, sustentabilidade rentável, obsessão nos controles, liderança e formação de pessoas, imagem e comunicação e espírito coletivista e cooperativista (veja quadro abaixo).

— É um momento extremamente difícil, com o mundo complicado, o Brasil também complicado. Situação de conflito, aumento do custo de produção, diesel, risco de não ter produto ao preço competitivo — pontuou Fava Neves.

Entre outros desafios internos citou endividamento, taxa de juro elevada, escassez de mão de obra, mudança nas regras trabalhistas e eventos climáticos.

A cartilha do Doutor Agro

Gestão Financeira: disponibilidade de caixa, gastos responsáveis e “ficar melhor antes de ficar maior”​ Momentos compra/venda: estudar o mercado e aproveitar os momentos positivos para se favorecer​ Escolha das culturas: planejamento para alterar a dinâmica de produção seguindo a ótica do mercado​ Excelência operacional: uso de tecnologias, testes, gestão por metro quadrado e eficiência/produtividade​ Espírito inovador: biológicos, bioinsumos, economia circular, novos sistemas produtivos, irrigação e frequenta eventos​ Sustentabilidade rentável: mercado de carbono, código florestal, regras e legislação ambiental, agricultura regenerativa, agricultura circular e outras. Obsessão nos controles: coleta e administra dados, nada de vazamentos, detalhes importam​ Liderar/formar pessoas: inspiração, liderança, formar talentos e sucessores e compartilhar histórias Imagens e comunicação: redes sociais para se comunicar, mostrar o agro ao mundo, imagem do setor​​ Espírito coletivista: trabalho pela união do setor, ações conjuntas, cooperativas e associações​

(Fonte: Prof. Marcos Fava Neves e Vinícius Cambaúva)