Leilão da Conab comercializa 83% do arroz ofertado e movimenta R$ 21 milhões

Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Volume remanescente
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Resultado foi considerado positivo pelo setor, que está pressionado pelas cotações em baixa do cereal

Carolina Pastl

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