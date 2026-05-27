Leilão da Conab comercializa 83% do arroz ofertado e movimenta R$ 21 milhões

Ao todo, foram 119,7 mil toneladas negociadas, movimentando R$ 21 milhões. Paulo Lanzetta / Embrapa,Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

O leilão realizado nesta terça-feira (26) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) negociou 83% do volume de arroz em casca remanescente dos últimos remates. Ao todo, foram 119,7 mil toneladas negociadas, movimentando R$ 21 milhões. A modalidade, mais uma vez, foi de Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural (Pepro). O resultado foi considerado positivo pelo setor arrozeiro gaúcho, que continua vivendo um momento de pressão sobre os preços pagos ao produtor.

Segundo o presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz), Denis Dias Nunes, o índice de comercialização ficou entre os melhores já registrados em operações do tipo e teve participação de diferentes regiões produtoras do Estado.

— O mercado ainda não está comprador e o produtor precisa vender neste momento. Então o mecanismo é necessário para trazer um suporte financeiro e corrigir os preços, já que hoje o mercado está abaixo do mínimo — afirmou.

O Pepro é um instrumento de subvenção federal que paga um prêmio diretamente ao produtor ou à cooperativa para garantir o recebimento do preço mínimo estabelecido pelo governo. Segundo Nunes, o mecanismo ajuda a reduzir os estoques elevados no Rio Grande do Sul, maior produtor nacional de arroz, ao estimular o envio do cereal para outros Estados e também para exportação.

Apesar do resultado positivo, o dirigente pondera que ainda é cedo para medir os efeitos concretos sobre o mercado:

— O impacto não é imediato. Mas o leilão traz um alento em um momento de preços deprimidos e ajuda a garantir liquidez ao produtor.

De acordo com Nunes, o volume negociado nesta terça-feira corresponde ao recurso remanescente dos leilões anteriores, dentro do pacote inicialmente anunciado pelo governo federal, de aquisição 350,75 mil toneladas do cereal. A entidade ainda tenta viabilizar novos recursos orçamentários para ampliar as operações voltadas ao arroz.