Jovens gaúchas criam creme inédito que protege produtores de tabaco de doença da folha verde

Júlia (E) e Franciele (D), as empreendedoras à frente do produto. Fernanda Axelrud / Padrinho Conteúdo e Assessoria/ Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Uma startup criada por duas jovens gaúchas desenvolveu o primeiro creme do mundo capaz de proteger produtores de tabaco contra a intoxicação causada pela nicotina absorvida pela pele — problema comum nas lavouras durante a colheita. A chamada doença da folha verde do tabaco provoca sintomas como vômito, tontura e mal-estar após o contato da pele com folhas úmidas de tabaco. A novidade, criada em Santa Cruz do Sul, venceu a Batalha de Startups da Gramado Summit 2026, principal competição de inovação do evento.

Chamada Protege Química, a empresa foi fundada pelas empreendedoras Júlia Giovanna Nunes, 25 anos, e Franciele Pedroso Carrara, 24. O produto criado por elas funciona como uma barreira química seletiva: bloqueia a entrada da nicotina pela pele, mas permite a transpiração, diferentemente dos tradicionais EPIs plásticos usados pelos produtores de tabaco.

— Muitos produtores reclamavam de usar EPIs pelo calor. Agora, com o creme, trouxemos uma solução — acrescenta Franciele.

Na prática, o produtor aplica o creme na pele antes de entrar na lavoura, em um processo semelhante ao uso de protetor solar.

A ideia surgiu ainda em 2019, quando Júlia e Franciele cursavam o Técnico em Química, e precisavam desenvolver um trabalho de conclusão de curso. Filha de produtores de tabaco de Gramado Xavier, Júlia já conhecia de perto os impactos da intoxicação entre trabalhadores rurais.

As duas decidiram adaptar ao campo uma tecnologia usada em laboratórios químicos para proteção contra substâncias corrosivas. Após cerca de um ano de desenvolvimento, chegaram à formulação que originou a patente inédita.

Incubada no Gauten Parque Tecnológico, ligado à Unisc, hoje, a startup está na terceira safra de comercialização do produto e soma mais de 11 mil unidades vendidas. A empresa também prepara uma nova versão do creme com proteção solar incorporada.

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