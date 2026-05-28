Guaíba lança nova edição da Olifeira, maior feira de azeite de oliva da América Latina

Guilherme Souza / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Quem aprecia azeite de oliva já pode reservar espaço na agenda. A Olifeira 2026, considerada a maior feira da olivicultura da América Latina, faz nesta quinta-feira (28), em Guaíba, uma espécie de “save the date” oficial para a próxima edição do evento, marcada para ocorrer de 14 a 18 de outubro, na orla do município. O chamado Preview reunirá convidados, autoridades, empresas e representantes internacionais para apresentar as novidades da feira, que neste ano terá como tema “De Volta às Origens”.

A proposta da edição é aproximar o público da tradição, da cultura e da gastronomia ligadas ao universo do azeite de oliva extravirgem. Segundo a presidente da Associação Brasileira de Consumidores e Azeite de Oliva e Derivados (Abrazeite), Lauren Azevedo, a ideia é ampliar também a internacionalização da feira:

— Quando se fala em azeite de oliva, as pessoas lembram de Itália, Portugal, gastronomia e tradição. Queremos trazer isso para dentro da feira, criando experiências gastronômicas durante os dias de Olifeira e aproximando o consumidor desse universo.

A feira acompanha o crescimento da olivicultura brasileira. Em 2025, o evento reuniu mais de 120 expositores, recebeu cerca de 150 mil visitantes e movimentou mais de R$ 12 milhões na economia regional. Para este ano, já estão confirmados produtores do Rio Grande do Sul e de outros estados, como São Paulo e Minas Gerais.

O momento, vale lembrar, também é positivo no campo. O Brasil projeta, em 2026, a maior safra de azeite de oliva da história, impulsionada por condições climáticas favoráveis.