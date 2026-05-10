Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Desfecho em breve
Notícia

Governo decide neste mês futuro do leite importado do Mercosul após suspeita de dumping

Com data ainda a ser definida, Câmara de Comércio Exterior se reunirá para decidir possíveis medidas antidumping

Carolina Pastl

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS