Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Pressa em reverter
Análise

Governo brasileiro corre para entender decisão da UE que restringe exportações

Reunião entre autoridades sanitárias e a delegação do Brasil junto ao bloco ficou marcada para esta quarta-feira (13)

Gisele Loeblein

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS