Falta de mão de obra, mochila de emergência e mais no "Campo e Lavoura"; ouça aqui

A falta de mão de obra qualificada no campo e a importância de uma mochila de emergência em desastres naturais foram alguns dos assuntos do Campo e Lavoura deste domingo (24), na Rádio Gaúcha. Perdeu o programa? Ouça aqui:
- Braço educacional da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), o Senar-RS inaugurou um centro de formação profissional em Hulha Negra, na Campanha, voltado à mecanização e à agricultura de precisão. Superintendente do Senar-RS, Eduardo Condorelli falou ao programa sobre os desafios da qualificação da mão de obra no agro e o impacto desse novo centro.
- Também foi assunto deste episódio a sobrevivência em desastres naturais, que voltarão a ocorrer. Quem trouxe orientações foi Abner de Freitas, CEO da Hopeful, startup que tem atuado com oficinas voltadas à preparação de lideranças rurais, com a elaboração de protocolos de emergência.