Ao todo, a 49ª edição da Expointer reunirá 509 expositores de 218 municípios gaúchos. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Além da tradicional produção do interior gaúcho, o Pavilhão da Agricultura Familiar da Expointer deve ganhar um tempero extra de novidade neste ano. O espaço terá mais agroindústrias participantes e ampliará a oferta de produtos orgânicos, que estarão melhor identificados nas bancas — resposta à demanda crescente dos visitantes. As novidades foram apresentadas nesta quarta-feira (6), durante a Feira Sabor Gaúcho de Dia das Mães, na Praça da Alfândega, em Porto Alegre.

— Se for preciso reduzir o estande institucional, vamos reduzir. O mais importante é garantir espaço para que os agricultores comercializem produtos que não se encontram em qualquer lugar — afirmou o secretário de Desenvolvimento Rural do Estado, Gustavo Paim, ao comentar possíveis ajustes no pavilhão para acomodar todos os empreendimentos.

Ao todo, a 49ª edição da Expointer reunirá 509 expositores de 218 municípios gaúchos. O número supera o registrado no ano passado, quando 456 empreendimentos participaram do espaço, que bateu recordes de público e faturamento. A maior parte dos participantes (497) é do Rio Grande do Sul, mas também haverá agroindústrias de Minas Gerais.

Entre os expositores, 69 possuem certificação orgânica. Além disso, 179 empreendimentos são liderados por mulheres e 265 contam com a participação de jovens.

O pavilhão é organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, em parceria com a Fetag/RS, a Fetraf/RS, a Via Campesina, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Emater/RS.