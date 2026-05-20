A nova indústria vai processar 2,8 mil toneladas de milho por dia. 3tentos / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A gaúcha 3tentos, que já tem no seu portfólio biodiesel de soja e canola, começou a produzir, pela primeira vez, etanol de milho. A unidade que faz a companhia estrear no ramo é nova, localizada em Porto Alegre do Norte, no Vale do Araguaia (MT). A operação começou após a obtenção da autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), na terça-feira (19).

E se soma a outras plantas já existentes da 3tentos: três no Rio Grande do Sul (nos municípios de Ijuí e Cruz Alta) e uma no Mato Grosso (em Vera).

No caso da nova indústria, a operação faz parte de um projeto de expansão já comunicado pela companhia, e vai processar 2,8 mil toneladas de milho por dia. A unidade tem capacidade de produção de etanol hidratado, etanol anidro, DDGS (ingrediente utilizado na alimentação animal) e óleo de milho. E também está apta ao processamento de sorgo em composição com o milho.

— O milho para os primeiros meses já está depositado e estamos 100% preparados para receber a safra que começa em junho — detalhou Luiz Osório Dumoncel, diretor vice-presidente executivo.

Além disso, a nova planta deve gerar cerca de 350 empregos diretos e mais de 500 indiretos na região do Vale do Araguaia.

A outra indústria voltada à produção de etanol de milho da 3tentos está em construção, no município de Redenção, no Pará. No caso desta, a unidade foi anunciada no final do ano passado, com a aquisição da Grão Pará Bioenergia. Com previsão de ficar pronta em 2028, será a segunda da companhia a produzir etanol de milho.

Além de biocombustível, a 3tentos atua com insumos (sementes, defensivos agrícolas e nutrição), farelo de soja, óleo de soja e grãos.