A mais recente estimativa da Conab aponta um recuo de 20% na área em relação ao ano passado no Estado. Suellem Cavalcante / Emater/ Divulgação

Já é inverno no planejamento e na preparação da safra de grãos da estação do frio no Rio Grande do Sul. O novo ciclo começa com um contexto singular, que promete mexer nos ponteiros do cultivo de da produção. É a combinação de custos maiores, dificuldades no crédito e seguro rural e o prognóstico de El Niño.

— Vem de novo como um desafio. Anos de ocorrência do fenômeno costumam estar relacionados a resultados ruins — pondera Alencar Rugeri, assistente técnico estadual da Emater sobre o histórico recente.

Para o Estado, o El Niño pode trazer chuva em excesso, o que é ruim para culturas de inverno. O cenário posto promete reduzir a área cultivada com trigo, principal cultura da estação. A mais recente estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) aponta um recuo de 20% em relação ao ano passado, com 925,5 mil hectares previstos para o cereal.

— Temos acompanhado (as previsões) para ver o que acontecerá, de fato — reforça Fabiano Vasconcellos, gerente de acompanhamento de safras da Conab, em relação ao monitoramento do El Niño.

A reboque do fomento que vem da indústria de biocombustíveis, a canola tem outra perspectiva. Deve ganhar mais espaço nos campos gaúchos. A Conab aponta alta de 30,4% na área deste ano, somando 273,7 mil hectares. No mercado, no entanto, há projeções mais otimistas, que vão além.

— A canola é diferente do trigo, tem um ciclo longo de florescimento. As perdas dependem do período. A sensibilidade está no (momento) plantio — explica Rugeri.

Essa perspectiva também pode fazer produtores de trigo migrarem para a canola. A Emater deve apresentar a 1ª estimativa da safra de inverno no próximo mês.

Projeções de inverno

Trigo

Área (em milhão de hectares)

Safra 2024/2025: 1,16

Safra 2025/2026: 0,92 (-20%)

Produção (em milhões de toneladas)

Safra 2024/2025: 3,58

Safra 2025/2026: 2,71 (-24,5%)

Canola

Área (em mil hectares)

Safra 2024/2025: 209,9

Safra 2025/2026: 273,7 (+30,4%)

Produção (em mil toneladas)

Safra 2024/2025: 340,2

Safra 2025/2026: 443,1 (+30,2%)

Cevada

Área (em mil hectares)

Safra 2024/2025: 31,4

Safra 2025/2026: 34,5 (9,9%)

Produção (em mil toneladas)

Safra 2024/2025: 110,2

Safra 2025/2026: 101,7 (-7,7%)

Fonte: Conab