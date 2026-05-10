“É o maior da história”: cavalo crioulo sai da aposentadoria e conquista a Copa do Mundo da raça

Os jornalistas Carolina Pastl e José Alberto Andrade colaboram com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.
Há vitórias que se comemoram em pé. Outras, como a de Colibri Matrero na Federação Internacional de Criadores de Cavalos Crioulos (FICCC) 2026, fazem até o ginete se ajoelhar e agradecer. A imagem do brasileiro Gabriel Marty diante do cavalo após a conquista na pista de Prado, em Montevidéu, no Uruguai, resume o tamanho do feito histórico para a raça crioula.
— Ele é inacreditável. É o maior cavalo da história. Convivo com ele há nove anos e nem mesmo eu sei até onde ele pode chegar. O Colibri sempre vence — comemorou Marty.
Colibri Matrero voltou da aposentadoria para escrever mais um capítulo improvável na história do Freio de Ouro. Aos 14 anos, o cavalo da cabanha uruguaia La Pacífica conquistou pela sexta vez o principal título da modalidade, tornando-se hexacampeão do Freio de Ouro, três dessas vitórias na FICCC, a Copa do Mundo do cavalo crioulo.
O animal já era considerado o mais premiado da história da raça, seja em Esteio, durante a Expointer, seja na FICCC, no Brasil e na Argentina. Faltava apenas vencer em casa. E venceu.
A trajetória até o título, no entanto, teve contornos dramáticos. Colibri começou a disputa sem liderar nenhuma etapa. Ficou em quarto lugar em praticamente todas as provas iniciais e só começou a subir na classificação a partir do Campo I, quando assumiu a terceira colocação. A definição veio apenas na última etapa, no Campo II, em uma decisão emocionante até os instantes finais do Freio. No Box 49, Colibri Matrero fechou a competição com média parcial de 20,121 pontos.
Na categoria feminina, a grande vencedora foi a égua brasileira Harmonia do Açungui, Box 20, com média parcial de 20,423 pontos.
Ao todo, 44 exemplares (23 fêmeas e 21 machos), participaram das disputas no Parque Rural del Prado, entre os dias 4 e 10 de maio. Destes, 13 eram brasileiros. Além do Freio de Ouro, os exemplares participaram das provas de Paleteada Brasileira, Paleteada Argentina e Movimiento a La Rienda. A disputa ainda conta com a Marcha da FICCC, que será realizada entre os dias 24 de maio e 7 de junho, em Melo, no Uruguai.
A Expo FICCC é realizada a cada três anos e reúne os principais criadores do Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai.