A diversidade dos vinhos brasileira como estratégia para o setor e o fim da colheita da soja foram alguns dos assuntos do Campo e Lavoura deste domingo (17), na Rádio Gaúcha. Perdeu o programa? Ouça aqui:
- Um estudo recém-concluído sobre a produção de vinhos no Brasil aponta a diversidade como um diferencial estratégico para o setor. Sobre o tema, o coordenador da pesquisa e professor da Universidade Federal de Lavras, Paulo Henrique Leme, detalhou os principais resultados do levantamento.
- A cinco pontos percentuais do fim da colheita, a repórter Bruna Oliveira acompanhou o percurso da soja no Estado e explicou, no programa, o que a realidade no campo revela em relação às projeções para a safra.