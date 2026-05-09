Rosas, orquídeas e tulipas, como a da foto, estão entre as flores mais procuradas para a data. Cooperflora / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Entre rosas, orquídeas e tulipas, o Dia das Mães promete ser ainda mais florido neste ano. Pelo menos essa é a expectativa dos floristas no Rio Grande do Sul e no resto do Brasil. A data, que já concentra 18% das vendas anuais, deve render um crescimento de 10% nos negócios em relação ao mesmo período de 2025, que já havia sido de alta.

— É a nossa melhor data. E o tempo bonito e mais frio neste final de semana vai estimular as pessoas a saírem para comprar — resume o presidente da Associação Riograndense de Floricultura (Aflori), Walter Winge.

Além disso, continua o dirigente, as condições climáticas do ano ajudaram o plantio das flores, que tem como principal centro de produção Holambra, em São Paulo. E, para garantir abastecimento em maio, o planejamento começou meses antes. Parte da produção foi reservada ainda nas estufas e muitos produtores já haviam negociado até 80% dos lotes ainda em março, de acordo com o Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor).

Sobre preços, haverá reajustes "moderados", acrescenta Winge, entre 15% e 20%.