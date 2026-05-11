Vacas holandesas são a principal raça do evento. André Ávila / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A movimentação no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, inicia cedo nesta segunda-feira (11). A partir das 8h, os primeiros animais inscritos para a 19ª Fenasul e 46ª Expoleite começam a desembarcar para uma das principais vitrines da pecuária leiteira gaúcha. A entrada segue até as 20h e mobiliza uma força-tarefa da Secretaria Estadual da Agricultura, que reforçou as equipes para atender o aumento no número de exemplares. Serão 35 servidores trabalhando durante a feira, que começa nesta quarta-feira (13) e se estende até domingo (17).

Ao todo, a edição de 2026 contará com 1.453 animais inscritos — alta de 4,76% em relação ao ano passado. A grande novidade será a presença inédita da Fenovinos dentro da programação da feira, o que impulsionou o número de ovinos para 483 animais de 13 raças diferentes.

— A realização da Fenovinos dentro da Fenasul Expoleite engrandece o evento. É uma feira itinerante e, pela primeira vez, ocorre na Região Metropolitana de Porto Alegre — destaca o comissário-geral da feira e zootecnista da Secretaria, Pablo Charão.

Além dos ovinos, o parque receberá 310 bovinos leiteiros, 235 equinos, 335 coelhos, 45 caprinos, 25 pássaros, 10 chinchilas e 10 bubalinos. Os animais participam de exposições e julgamentos, que ocorrerão ao longo da programação. A saída dos animais será liberada apenas no último dia, a partir das 17h.

Outro destaque

Tradicionalmente liderada pela raça holandesa, reconhecida pela pelagem malhada preta e branca, a edição deste ano terá um cenário diferente nas pistas de julgamento. O número de bovinos da raça jersey, de pelagem amarronzada, cresceu de forma expressiva e praticamente empatou com o dos holandeses: serão 124 animais jersey ante 125 da raça holandesa inscritos na feira.

Para Charão, o aumento mostra a força do segmento leiteiro mesmo diante das dificuldades enfrentadas pelo setor:

— Historicamente a raça holandesa sempre desponta em número de inscrições. Neste ano, o crescimento do jersey chama atenção e engrandece o evento.

Segundo o presidente da Associação Gaúcha de Criadores de Gado Jersey, Vener Enns, o calendário favoreceu a participação. A Expoleite será etapa do Circuito Nacional da Raça Jersey, o que atraiu criadores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

— É uma data que se encaixa em uma janela sem outras feiras oficiais da raça. Além disso, a Fenasul tem acesso mais fácil ao parque e uma duração menor, o que reduz custos de participação — esclareceu Enns.

Apesar do clima de otimismo, lideranças do setor lembram que o momento ainda é delicado para a pecuária leiteira.

— Tivemos cinco anos de estiagem, enchente e agora novamente preocupação climática. O produtor perdeu capacidade de produzir alimento na propriedade e precisou comprar mais insumos, o que encarece muito o custo de produção — diz o vice-presidente de Eventos da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando), José Ernesto Ferreira.