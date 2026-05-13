Cruz Alta vira palco de debate sobre o futuro da irrigação no RS

O município foi um dos pioneiros na adoção da irrigação no Rio Grande do Sul, ainda no início dos anos 2000. Diogo Zanatta / Especial

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A ocorrência de estiagens seguidas no Estado colocou a irrigação no centro das discussões do agronegócio. Em Cruz Alta, no Noroeste, o tema será pauta nesta quarta (13) e quinta-feira (14) do 2º Tecnoshow da Irrigação e do 1º Encontro Internacional de Irrigantes.

Secretário municipal de Agricultura de Cruz Alta, João Augusto Telles resumiu à coluna o tamanho do desafio:

— Hoje a irrigação é pauta de todos os governos. A grande pergunta é: onde tranca? Começa pelas questões ambientais, passa pela energia, pela burocracia. Por isso estamos trazendo todos esses atores para o debate.

O encontro reunirá representantes do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional — pasta responsável pela irrigação no governo federal —, Agência Nacional de Águas (ANA), Ministério de Minas e Energia, Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema), Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) e Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), além de entidades do setor, como Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS) e Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul).

O caráter internacional do encontro também pretende ampliar a troca de experiências. Pesquisadores da Argentina, Uruguai e Paraguai participarão das discussões para apresentar soluções adotadas em outros países da região.

Cruz Alta foi uma das pioneiras na adoção da irrigação no Estado, ainda no início dos anos 2000, impulsionada principalmente pela produção de sementes de milho. Hoje, o município ostenta o título de Capital Gaúcha da Irrigação. Atualmente, no entanto, São Borja é o município com o maior número de hectares irrigados do Estado.

Promovido pela prefeitura de Cruz Alta, Associação Fenatrigo e Polo Noroeste Gaúcho de Irrigação, o evento terá inscrições gratuitas.