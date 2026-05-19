O crescimento foi puxado principalmente pelos vinhos tintos, que avançaram 28,3% e totalizaram US$ 31 milhões. ProChile / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Os vinhos chilenos consolidaram neste ano uma posição de destaque nas taças brasileiras. Entre janeiro e abril, as exportações da bebida somaram US$ 64 milhões, alta de 17,6% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados do ProChile, órgão de promoção comercial do governo chileno.

O crescimento foi puxado principalmente pelos vinhos tintos engarrafados, que avançaram 28,3% e totalizaram US$ 31 milhões. Também cresceram os vinhos brancos engarrafados, como riesling, pinot blanc e blends, que somaram US$ 8 milhões (+38,7%), além dos cabernet sauvignon, com US$ 6 milhões (+7,6%).

Diretor do ProChile no Brasil, Hugo Corales afirma que o país se tornou o principal destino mundial do vinho chileno e atribui o avanço a uma combinação entre tradição, proximidade logística e mudanças no cenário internacional:

— Hoje, 44% do mercado de vinhos importados no Brasil é chileno. O vinho chileno já está há muito tempo na mesa do consumidor brasileiro e existe uma conexão cultural muito forte entre os dois países.

Segundo Corales, a redução da demanda chinesa por vinhos também levou vinícolas chilenas a reforçarem a presença na América Latina, especialmente no mercado brasileiro:

— Muitas vinícolas que estavam concentradas na China voltaram seus esforços para o Brasil, que é um mercado consolidado e com mais de 200 milhões de consumidores.

A estratégia de expansão do vinho chileno no Brasil também passa pela participação em grandes feiras do setor supermercadista. Na APAS Show 2026, que se estende até esta quinta-feira (21), em São Paulo, o Chile terá uma delegação formada por 22 empresas exportadoras de alimentos e bebidas. Entre os destaques estão blends de vinhos, espumantes, pisco, cervejas artesanais, azeites, frutas secas e queijos gourmet.

As exportações chilenas

Entre janeiro e abril, as exportações chilenas totais ao Brasil alcançaram US$ 897 milhões. O segmento de agroalimentos respondeu por US$ 557 milhões, equivalente a 61,5% do total embarcado no período. Veja alguns dos principais produtos exportados:

O salmão e truta lideram o ranking e exportaram US$ 359 milhões no período, o que representa 40,03% do total e um crescimento de 3,6% nos primeiros quatro meses do ano.

Em segundo lugar os vinhos que registraram US$ 64 milhões no período (+17,6%).

Os embarques de frutas frescas totalizaram mais de US$ 56 milhões no período de janeiro a abril.

Os embarques de nozes totalizaram US$ 3 milhões (+89,5%).

As exportações de avelãs atingiram US$ 2 milhões (+957,1%) e as de amêndoas, US$ 1 milhão (+426,4%).

Azeite de oliva totalizou US$ 9 milhões representando aumento de 42,5%.

Fonte: ProChile