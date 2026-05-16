A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.
Antes de encararem os jurados nas pistas do parque Assis Brasil, em Esteio, onde ocorre até este domingo (17) a 19ª Fenasul, a 46ª ExpoLeite e a 38ª Fenovinos, os animais passam por uma espécie de "salão de beleza". Nos bastidores dos pavilhões, peões se dividem entre máquinas de tosa, tesouras, secadores e escovas para garantir que vacas, ovelhas e búfalos cheguem impecáveis às provas de morfologia das feiras, que avaliam as características raciais de cada exemplar e que se encerram neste sábado (16).
A preparação exige precisão quase artesanal. Em um dos pavilhões do parque, um ovino da raça hampshire down, da Cabanha dos Bugres, de Caxias do Sul, recebia os últimos ajustes na lã antes do julgamento. Em outro espaço, vacas da raça holandesa tinham os pelos aparados milimetricamente e secados para dar volume e destacar atributos valorizados pelos avaliadores.
A feira segue até domingo (17), quando ocorre o desfile dos campeões dessas provas.