Antes de encararem os jurados nas pistas do parque Assis Brasil, em Esteio, onde ocorre até este domingo (17) a 19ª Fenasul, a 46ª ExpoLeite e a 38ª Fenovinos, os animais passam por uma espécie de "salão de beleza". Nos bastidores dos pavilhões, peões se dividem entre máquinas de tosa, tesouras, secadores e escovas para garantir que vacas, ovelhas e búfalos cheguem impecáveis às provas de morfologia das feiras, que avaliam as características raciais de cada exemplar e que se encerram neste sábado (16).