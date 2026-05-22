A estratégia que apostam os vinhos gaúchos no acordo do Mercosul-UE

O Brasil tem 160 indicações geográficas (não apenas para vinhos), enquanto a Europa possui em torno de 3,6 mil. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O acordo Mercosul/União Europeia deve reforçar a importância das indicações geográficas no mercado de vinhos. Com a entrada de produtos do Velho Mundo, os diferenciais trazidos pelas indicações de procedência e denominações de origem ganham mais um papel estratégico.

— O berço das indicações geográficas é a União Europeia. Então, a tendência de que, nessa fila, os produtos com IG estejam na frente é algo que tem que ser considerado — ponderou André Aguinaga, gerente gerente regional da Campanha e Fronteira Oeste do Sebrae RS.

O papel das indicações geográficas entrou na lista das oportunidades para os produtos da uva, em um Campo em Debate realizado dentro da programação do 4° Fórum da Vitivinicultura da Campanha Gaúcha , em Dom Pedrito.

A região tem hoje uma IP de vinhos, mas avalia a mudança para a DO. Danilo Sant’Anna, pesquisador da Embrapa Pecuária Sul, que tem um trabalho na área de IGs, lembra que esse tema foi um dos que mais debate provocou entre os blocos durante as negociações:

— E aí há um desequilíbrio, vamos dizer assim, cadeia por cadeia. No caso da carne, há perspectivas de benefícios especificamente para quem tiver produtos com indicação geográfica, como, por exemplo, a Carne do Pampa, que prevê uma série de reduções de impostos até a alíquota zero.

O pesquisador fez uma ressalva sobre “o grande desequilíbrio tributário que a cadeia do vinho tem em relação aos outros países, não só da Europa, mas também do Mercosul”. E esse é um desafio em que se precisa avançar, completa.

Aguinaga acrescenta que outro aspecto importante a ser observado é “tudo o que está relacionado à sustentabilidade do nosso produto”.

— Associar não só a certificação da indicação geográfica, mas também os aspectos de conservação do território — completa.

PhD e professor da Unipampa, Marcos Gabardo destacou ainda que a grande transformação que a indicação de procedência de vinhos da campanha trouxe “foi a união das pessoas”.

— O debate sobre os vinhos permitiu identificar a tipicidade, e os vinhos da Campanha têm uma tipicidade única, e isso faz terem, hoje em dia, uma indicação de procedência — complementou.