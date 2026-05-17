Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Fim de safra
Notícia

Colheita de soja do RS perto do fim: tamanho menor do que o esperado, mas dentro do possível 

Faltando apenas cinco pontos percentuais para o encerramento da colheita, segundo a Emater, média está projetada em 47,8 sacas por hectare 

Gisele Loeblein

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS