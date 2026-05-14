Colheita de arroz do RS chega ao fim com uma surpresa e uma preocupação renovada

Produtividade média do arroz gaúcho atinge 8.818 quilos por hectare, mas área plantada teve queda de 8%. Alício de Assunção / arquivo pessoal

Com apenas 11 mil hectares ainda no campo, a colheita de arroz do Rio Grande do Sul está tecnicamente encerrada. E traz algumas surpresas, como a da produtividade, que está estimada, na média estadual, em 8.818 quilos por hectare, conforme dados do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga). É um resultado menor do que o do ano passado, com a ressalva de que em 2025, o rendimento foi recorde.

— É uma safra que está fechando dentro da normalidade, com bons números em termos de produtividade e com qualidade superior — avalia Alexandre Velho, presidente do Irga.

No ciclo 2024/2025, a produtividade média foi de 9.044 quilos por hectare, uma marca histórica. Com área também maior, 970,14 mil hectares, a produção somou 8,76 milhões de toneladas. No ciclo atual, houve redução de 8,06% área, diante da queda expressiva das cotações.

A produtividade surpreendeu em razão das condições climáticas que, para a cultura, não foram as mais favoráveis no atual ciclo.

— É um somatório de eficiência e nível tecnológico, embora tenha sido safra economicamente difícil — avalia Luiz Fernando Siqueira, gerente da Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural (Dater) do Irga sobre o resultado.

O presidente do Irga acrescenta que outra explicação pode ser da quantidade maior de variedades de ciclo médio e longo, que são mais produtivas. Mesmo com a produtividade superando as projeções iniciais, o volume total da safra será menor, em razão da diminuição de área. As atenções seguem voltadas ao mercado. Depois de bater em R$ 53,06 a saca em dezembro do ano passado, o preço teve reação e na média de maio, até o momento, está cotada a R$ 62,12, ainda assim abaixo do mínimo.

— O preço tem se mantido, mas a comercialização está muito reduzida agora. É um momento de estagnação de merco. Com esse preço, temos prejuízo, consequentemente, as vendas estão reduzidas — observa Denis Dias Nunes, da Federação das Associações de Arrozeiros do Estado (Federarro-RS).