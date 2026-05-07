Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Preços em alta
Notícia

Churrasco "mais salgado"? Até quando o preço da carne bovina deve seguir subindo

Projeção do Nespro da UFRGS é de que a alta chegue a 7% até agosto

Gisele Loeblein

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS