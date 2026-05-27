Evento contará com feira aberta ao público, seminário técnico, oficinas de harmonização e concurso de avaliação sensorial. Sebrae-RS / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Entre os seus corredores históricos e paredes pintadas de rosa, a Casa de Cultura Mario Quintana, em Porto Alegre, abrirá espaço nesta semana para outro patrimônio gaúcho: os queijos artesanais. De sexta-feira (29) a domingo (31), o espaço recebe a quarta edição do Concurso de Queijos e Doces de Leite Artesanais do Rio Grande do Sul, evento que reúne produtores, especialistas e consumidores em torno de sabores que ajudam a contar a história e os territórios do Estado.

Além de um espaço para debates técnicos e comercialização de produtos, o evento busca ser uma vitrine da produção queijeira gaúcha. É o que explica Danilo Cavalcanti Gomes, coordenador técnico e um dos idealizadores da iniciativa:

— A Casa de Cultura abraçou o evento desde o início, e isso foi muito simbólico. O que tentamos mostrar é que por trás de cada queijo existem territórios, famílias, tradições e manifestações culturais do Rio Grande do Sul.

Segundo ele, quando o concurso começou, os queijos artesanais gaúchos ainda ocupavam um espaço tímido dentro do próprio setor leiteiro. A proposta era justamente trazer os produtores para a Capital e criar uma conexão maior com os consumidores.

— O próprio público de Porto Alegre muitas vezes não conhece a diversidade de queijos produzidos no Estado ou tem apenas uma memória afetiva desses produtos. Ficamos muito reféns das grandes redes de supermercado, que normalmente não trabalham com esses alimentos artesanais — diz.

Para a especialista de Leite e Derivados do Sebrae RS, Aline Balbinoto, o evento também mostra que o setor vive hoje um momento de amadurecimento:

— Existe uma profissionalização muito maior. O produtor artesanal entende hoje que não basta apenas fazer um bom queijo: é preciso construir marca, acessar mercado e valorizar território e origem.

Promovido pela Associação Gaúcha de Laticinistas e Laticínios Artesanais (AGL) e pelo Sebrae RS, o evento contará com feira aberta ao público, seminário técnico, oficinas de harmonização e concurso de avaliação sensorial. Cerca de 60 empresas participarão da competição, enquanto aproximadamente 40 expositores comercializarão queijos, doces de leite, iogurtes e outros derivados artesanais.

A avaliação técnica dos produtos acontece na manhã de sexta-feira (29), em atividade fechada para um grupo de 32 jurados, incluindo especialistas em gastronomia, técnicos e convidados de outros Estados e países. À noite ocorre a premiação, com medalhas de super ouro, ouro, prata e bronze.

Serviço

Concurso de Queijos e Doces de Leite Artesanais do RS

Entrada gratuita

Produtos podem ser degustados e comprados

Data: 29, 30 e 31 de maio

Locais: Casa de Cultura Mario Quintana – Porto Alegre

Oficinas de harmonização: vagas limitadas

Horário de funcionamento:

Sexta-feira, 29: das 12:00 às 18:00

Sábado, 30: das 10:00 às 18:30

Domingo, 31: das 10:00 às 18:30