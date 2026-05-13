O evento, que reúne as principais associações da raça do mundo, ocorrerá entre 8 e 19 de maio de 2027. Sabrina Gabana / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Em meio à redução de rebanhos nos Estados Unidos, Austrália, Argentina e Uruguai, a pecuária brasileira quer aproveitar a janela para se apresentar não apenas como o maior exportador do mundo, mas como fornecedor de carne premium em escala. E o Secretariado Mundial Angus, que ocorre a cada dois anos e, em 2027, será realizado no Brasil, cairá como uma luva para isso, na avaliação da Associação Brasileira de Angus.

O evento, que reúne as principais associações da raça do mundo, ocorrerá entre 8 e 19 de maio de 2027, com programação em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul, e foi divulgado nesta terça-feira (12). Ao longo de 11 dias, delegações de 27 países visitarão fazendas, centros de pesquisa e frigoríficos para conhecer diferentes sistemas de produção brasileiros. Também haverá conferência, exposição de animais e um leilão.

Diretor executivo da associação, Mateus Pivato reforça o entendimento de que o secretariado ocorrerá em um momento estratégico para o setor:

— Existe uma escassez de carne no mundo. Existem lacunas de mercados que eram tomados por países produtores de carne de qualidade em aberto. E nós podemos suprir essas lacunas.

Em 2025, o Programa Carne Angus exportou expressivas 11,28 mil toneladas, crescimento de 260% em relação ao ano anterior. Enquanto isso, as vendas de sêmen angus cresceram 31% em comparação ao ano anterior. Além disso, hoje, cerca de 85% das doses de sêmen de raças taurinas comercializadas no Brasil são da raça angus.

— O Brasil hoje é referência, é o principal país produtor de carne do mundo, o maior exportador, e nós nunca tivemos um momento tão oportuno para estar recebendo comitivas internacionais — acrescenta Pivato.