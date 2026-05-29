"Até a audição é utilizada": acompanhamos a avaliação dos melhores queijos e doces de leite artesanais do RS

Enquanto a avaliação acontece, estudantes de gastronomia da UFSCPA acompanham o processo ao lado das mesas. Carolina Pastl / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Enquanto o público circula pelos corredores da Casa de Cultura Mario Quintana, uma sala reservada concentra outro ritual: o da avaliação técnica que define os melhores queijos e doces de leite artesanais do Rio Grande do Sul.

Na manhã desta sexta-feira (29), 153 amostras passaram pelas mãos — e pelos sentidos — de 33 jurados no Concurso de Queijos e Doces de Leite Artesanais do RS, promovido pela Associação Gaúcha de Laticinistas e Laticínios Artesanais (AGL) e pelo Sebrae RS.

Sobre as mesas, além dos pratos numerados, alguns itens se repetem entre os avaliadores: água, biscoito de água e sal e pedaços de maçã. Tudo faz parte do processo para “limpar” o paladar entre um degustação e outra.

A avaliação é feita às cegas. Os jurados não sabem qual marca produziu cada queijo ou doce de leite. Recebem apenas um código numérico e algumas informações técnicas da ficha preenchida pelo produtor — como tipo de leite, tempo de maturação e ingredientes adicionados.

— O queijo é avaliado de forma sensorial completa. A gente olha aparência, textura, aroma, odor e sabor. Até a audição entra um pouco nisso, porque determinadas características também aparecem na percepção sonora do alimento — explica Danilo Gomes, coordenador técnico e um dos idealizadores do concurso pela AGL.

Cada produto inicia a disputa com nota máxima e vai perdendo pontos conforme aparecem desvios técnicos. Uma trinca na casca, textura inadequada para a categoria ou desequilíbrio de sabor podem reduzir a pontuação final. Para conquistar medalha de ouro, por exemplo, o produto precisa atingir ao menos 96 pontos.

As mesas reúnem perfis diferentes de avaliadores: especialistas em queijo, chefs de cozinha, técnicos, fiscais agropecuários, jornalistas gastronômicos e convidados de outros Estados e países. Cada um faz análise individual, mas a nota final é consensual.

— Não é uma média simples. Os jurados discutem cada item. Um pode perceber uma textura quebradiça que outro não tinha notado, por exemplo. Então a mesa busca chegar a um entendimento técnico comum — explica Gomes.

Além dos tradicionais coloniais e serranos, os jurados também analisam queijos autorais e versões temperadas.

E enquanto a avaliação acontece, estudantes de gastronomia da UFSCPA acompanham o processo ao lado das mesas. Eles auxiliam na organização e também observam as análises como forma de aprendizado sobre os produtos artesanais gaúchos.

Os vencedores serão conhecidos nesta sexta-feira (29) à noite, na Casa de Cultura Mário Quintana.