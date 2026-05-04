As vendas do setor de máquinas agrícolas deste ano, o papel do barista na produção de café e o preço dos fertilizantes foram alguns dos assuntos do Campo e Lavoura deste domingo (3), na Rádio Gaúcha. Perdeu o programa? Ouça aqui:
- A venda de máquinas agrícolas vive uma retração neste ano. Pedro Estevão, presidente da Câmara de Máquinas Agrícolas da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas (Abimaq), detalhou os motivos.
- A Café do Mercado, referência em cafés especiais no sul do Brasil, lançou o seu primeiro concurso para valorizar o barista, peça-chave para extrair o melhor de cada grão. Sobre esse profissional, falou o sócio Clóvis Althaus Júnior.
- A PTx, empresa de tecnologia do grupo AGCO, lançou na Agrishow, em Ribeirão Preto (SP), a máquina de autonomia assistida. Diretor de venda da marca para a América Latina, José Bueno explicou como funciona e qual o papel da inovação.
- Como já era esperado, a escalada do conflito no Irã impulsionou os preços dos fertilizantes no mercado internacional, com reflexos diretos no Brasil. O analista de Inteligência de Mercado da StoneX, Tomas Pernías, esclareceu o cenário.