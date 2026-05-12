As 20 cidades do RS com as terras rurais mais procuradas neste início de ano

Das 750 mil consultas registradas entre janeiro e abril, o Estado concentrou 13,9% do total de buscas. Emílio Pedroso / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

O Rio Grande do Sul foi o Estado brasileiro mais procurado por potenciais compradores na plataforma Chãozão, especializada em anúncios de terras rurais, no primeiro quadrimestre deste ano. Das 750 mil consultas registradas entre janeiro e abril, o Estado concentrou 13,9% do total de buscas. Em segundo e terceiro lugar apareceram, respectivamente, Minas Gerais e Bahia, com 13,5% e 8,9%.

Para a CEO do Chãozão, Geórgia Oliveira, o protagonismo gaúcho está ligado tanto à força histórica do agronegócio quanto ao atual movimento de retomada e reorganização do setor após as tragédias climáticas recentes:

— Embora o levantamento considere todos os tipos de propriedades rurais, incluindo chácaras e sítios voltados a lazer e descanso, os dados mostram que o principal motor do mercado imobiliário rural segue sendo a produção de alimentos. E o Rio Grande do Sul reúne uma agroindústria muito forte, tradição produtiva e destaque em segmentos como arroz irrigado, soja, pecuária e suinocultura.

Além disso, a executiva entende que o Estado passou a ser observado por investidores como local com "oportunidade de investimento", em razão de preços possivelmente mais baixos do que em anos anteriores.

As mais buscadas

Confira as 20 cidades gaúchas mais consultadas no Chãozão durante o primeiro quadrimestre deste ano:

Rosário do Sul (361 buscas) São Francisco de Paula (358) Santa Maria (357) Santa Cruz do Sul (355) Selbach (350) Salvador das Missões (349) Morrinhos do Sul (348) Maquiné (347) Presidente Lucena (344) Riozinho (340) Saldanha Marinho (339) Rio Pardo (337) Quaraí (331) Pouso Novo (328) Sério (325) Morro Redondo (324) Marcelino Ramos (321) Sagrada Família (319) Muitos Capões (317) Sete de Setembro (312)