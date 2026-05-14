Dado mostra que o mercado de carbono ainda está em fase de consolidação no setor agropecuário. Dee karen / stock.adobe.com

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Mesmo com a regulação do mercado em vigor há mais de um ano, apenas um terço dos produtores rurais brasileiros sabe o que é crédito de carbono. O dado é um dos resultados divulgados na 9ª Pesquisa Associação Brasileira de Marketing Rural (ABMRA) Hábitos do Produtor Rural e corresponde a 34% dos entrevistados.

Para Ricardo Nicodemos, presidente da ABMRA, o resultado mostra que o mercado de carbono ainda está em fase de consolidação no setor agropecuário:

— Significa que essa agenda começou a ganhar espaço no campo e tende a avançar à medida que a informação se torne mais acessível e conectada à realidade do produtor.

Dentro desse grupo, 33% declararam possuir algum nível de conhecimento, enquanto a participação em iniciativas relacionadas ao crédito de carbono alcançou 24% desses produtores.

Além disso, entre aqueles que estão inseridos nessas iniciativas, a principal frente é a conservação de áreas naturais, mencionada por 66%. Outras práticas incluem a adoção de técnicas agrícolas sustentáveis (42%) e ações de reflorestamento (34%).

— A conservação de áreas naturais aparece como principal iniciativa porque muitos produtores rurais já incorporam práticas de preservação ambiental dentro da rotina da propriedade — esclarece Nicodemos.

A pesquisa envolveu 3,1 mil entrevistas presenciais em 16 Estados, incluindo o Rio Grande do Sul, com 280 perguntas.

Como avançar?

O principal desafio é ampliar a disseminação de conhecimento de forma prática, continua o presidente da ABMRA, mostrando ao produtor rural que o crédito de carbono já se conecta a iniciativas adotadas dentro da própria propriedade. Para isso, a comunicação precisa ser mais acessível, objetiva e alinhada ao cotidiano do campo.

Outro ponto importante é apresentar exemplos concretos, continua Nicodemos.