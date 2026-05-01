Agrishow termina com R$ 11,4 bi em propostas de negócios; cifra é 22% menor do que a de 2025

Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Reflexo do mercado
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Resultado se alinha aos dados do setor de máquinas, que registra recuo no primeiro trimestre do ano  

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