A agroindústria Dolci Ricorddi preparou opções afetivas para a data durante a feira. Dolci Ricorddi / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Com a palavra "mãe" escrita em um formato de coração, biscoitos artesanais são uma das apostas da Feira da Agricultura Familiar Sabor Gaúcho de Dia das Mães, que se estende até este sábado (9), das 8h às 19h, na Praça da Alfândega, em Porto Alegre. Entre os 64 empreendimentos participantes, a agroindústria Dolci Ricorddi, do interior de Caxias do Sul, é uma das que resolveu transformar a sua produção agropecuária em presentes carregados de afeto para a data.

— As pessoas procuram o artesanal, algo com significado. E essa data valoriza ainda mais isso — resume a produtora Giovana Vidor, à frente do negócio.

O nome do empreendimento remete às “doces recordações” da infância de Giovana, vivida no interior do município, onde passava as férias com a avó materna, Angelina, a “nona”. Hoje, é nesse mesmo local que a agroindústria está instalada.

— Eu sempre idealizei viver onde meus avós moravam. Era ali que tudo fazia sentido — relembra.

O projeto ganhou forma em 2022, em meio à pandemia, quando Giovana deixou a cidade para investir na propriedade da família. As receitas herdadas da avó se tornaram o carro-chefe da produção, que inclui biscoitos amanteigados, nos sabores café, chocolate e baunilha, além de geleias orgânicas e antepastos agridoces.

A feira é promovida pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, com apoio da Emater e da Fetag-RS.