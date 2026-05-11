Edimar Luckmann conduziu a vaca Colorada para dentro do parque. Fernando Dias / Seapi/ Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Depois de seis horas de viagem desde Braço do Norte, no interior de Santa Catarina, a vaca da raça jersey chamada Colorada, da Cabanha Luckmann, foi a primeira a chegar ao parque Assis Brasil, em Esteio, para a Fenasul Expoleite, na manhã desta segunda-feira (11). Embora as feiras só comecem oficialmente na quarta-feira (13), a preparação para entrar na pista começa meses antes. E lembra a rotina de um atleta.

Banho duas vezes ao dia, alimentação controlada, ventilação constante, tosquia pré-parto e treinamento para adaptação às baias fazem parte do manejo intensificado que começa 60 dias antes da exposição, explicou à coluna o criador Edimar Luckmann. Acostumadas normalmente ao campo, as vacas passam a viver em espaços individuais para chegar “no auge” aos julgamentos morfológicos, que avaliam características físicas do animal conforme a raça.

— Queremos chegar na feira e desempenhar o máximo possível — justifica Luckmann.

No caso da Colorada, veio acompanhada de outras sete fêmeas jersey e uma holandesa vermelha e branca, todas da Cabanha Luckmann. Os animais têm entre cinco e 16 meses e participarão das provas de morfologia da feira, na categoria jovem, previstas para esta sexta-feira (15).

As feiras, que marcam a estreia da cabanha catarinense na exposição, também evidenciam uma aposta da família. Segundo Luckmann, a decisão de participar veio pelo peso da exposição no ranking brasileiro:

— É uma vitrine. A Fenasul Expoleite é muito forte para a nossa raça.

Hoje, a propriedade mantém 65 animais em lactação e utiliza ordenha robotizada.

A entrada no parque

Ao entrar no parque, uma equipe de servidores do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Secretaria da Agricultura está a postos para a conferência de documentos e inspeção clínica dos animais. Conforme o médico veterinário Augusto Scheeren, a fiscalização verifica desde a Guia de Trânsito Animal até possíveis sinais de doenças infectocontagiosas e presença de ectoparasitas.

Depois da liberação sanitária, os exemplares ainda passam pela admissão zootécnica antes de seguirem para a pista — o momento mais aguardado da exposição.

Além dos julgamentos das raças holandesa e jersey, a Fenasul Expoleite terá palestras, demonstrações técnicas e atrações culturais até domingo (17).