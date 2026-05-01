No ano passado, o volume chegou a 5 mil toneladas. Fernando Dias / Seapi/ Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A safra de noz pecan de 2026 no Rio Grande do Sul não é fruto de um único acerto, mas de uma combinação de fatores que, juntos, foram a “receita do recorde”. Depois de anos de instabilidade, o Estado deve colher até 7 mil toneladas, conforme projeção do Instituto Brasileiro de Pecanicultura (IBPecan). No ano passado, o volume chegou a 4,9 mil toneladas.

Para alcançar essa receita, o primeiro ingrediente veio do clima.

— Foi um inverno com temperaturas mais baixas (garantindo o repouso das plantas), o que proporcionou uma brotação muito robusta — resume o presidente do IBPecan, Claiton Wallauer.

Já o segundo componente ficou no tempo e nos investimentos. A entrada em produção de novos pomares ampliou de forma significativa a oferta. Áreas plantadas ao longo da última década, especialmente a partir de 2010, atingiram maturidade e começam agora a entregar volumes mais consistentes, explicou o dirigente. Atualmente, o Estado possui 7,2 mil hectares. Deste total, 5,5 mil hectares estão em produção. A maior parte localizada na região central do Estado, com destaque para Cachoeira do Sul, e na Serra, com municípios como Anta Gorda. Além disso, o Rio Grande do Sul responde por 90% da produção nacional de noz pecan.

O consultor técnico da Pecanita, Jaceguay Barros, inclusive, projeta que a safra de noz pecan possa aumentar de forma consistente até 2030. De acordo com Barros, de 2013 a 2019, o comércio de mudas foi muito aquecido, e essa onda de plantio se refletirá nas produções de 2025 a 2030, quando esses pomares entrarem em produção.

A largada simbólica dessa safra ocorre na próxima semana, em Nova Pádua, na Serra Gaúcha. A 8ª Abertura Oficial da Colheita da Noz-Pecã, marcada para 8 de maio, reunirá produtores, técnicos e lideranças do setor em um pomar da comunidade de Travessão Bonito.