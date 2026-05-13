A “mini Expointer” já começou: como foi o tom da abertura da 19ª Fenasul e 46ª Expoleite, em Esteio

Abertura ocorreu nesta quarta-feira (13) pela manhã, na pista do gado leiteiro do parque Assis Brasil, em Esteio. Joel Vargas / GVG/ Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Com pavilhões cheios de animais e discursos carregados de recados políticos, a abertura da 19ª Fenasul, 46ª ExpoLeite e 38ª Fenovinos transformou o parque Assis Brasil, em Esteio, numa espécie de “mini Expointer” do 1º semestre. A definição foi dada pelo diretor administrativo da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Francisco Schardong, ao resumir o clima das três feiras, que serão realizadas em conjunto neste ano e se propõem a ser espaço de negócios, mas também de cobrança diante de um setor ainda pressionado por dívidas, custos elevados e anos seguidos de frustração climática.

— Essa feira virou uma mini Expointer. E é importante dizermos (e participarmos), principalmente, numa hora difícil como essa, onde nosso setor está sendo incompreendido — afirmou Schardong.

Presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, (Gadolando) e da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac), Marcos Tang reforçou essa ideia ao definir a feira como “o grande evento do primeiro semestre”. Também falou sobre a situação dos produtores de leite, criticando o avanço das importações de lácteos do Mercosul e o aumento do chamado “Custo Brasil”.

— A Fenasul nasce do gado leiteiro e se transforma em um evento multissetorial, no grande evento da Secretaria da Agricultura no primeiro semestre, assim como a Expointer é no segundo — concordou também o secretário estadual da Agricultura, Márcio Madalena.

Mesmo em meio às dificuldades, o parque exibe animais de alto padrão genético. Foram 1.453 animais inscritos, alta de 4,76% em relação ao ano passado: 483 ovinos, 310 bovinos leiteiros, 235 equinos, 335 coelhos, 45 caprinos, 25 pássaros, 10 chinchilas e 10 bubalinos.

— Os produtores que investiram em tecnologia e melhoramento não podem deixar de participar das feiras, porque é ali que valorizam seus plantéis e mantêm mercado — justificou ainda o presidente da Gadolando e da Febrac.

Na programação das três feiras, que se estendem até domingo (17), há julgamentos, agricultura familiar, provas e exposições. Os eventos são abertos ao público, e a entrada, incluindo o estacionamento, é gratuita.