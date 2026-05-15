A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Em meio à crise enfrentada pelo setor, pressionado pelos altos custos de produção e pelo aumento das importações de lácteos do Mercosul, o concurso leiteiro da Expoleite Fenasul terminou com emoção e o tradicional banho de leite no parque Assis Brasil, em Esteio. Dono da vaca campeã da categoria adulta da raça holandesa, o produtor Gelson Garzella, de Catuípe, resumiu o sentimento de quem permanece na atividade:

— A gente batalha para não se entregar às crises.

Chamado Garzella 439 Maria Alongside, a vaca garantiu à granja Garzella o primeiro título da família no concurso da feira, ao produzir 70,58 quilos de leite em 24 horas.

Entre as jovens da raça holandesa, o pódio ficou com a Ferraboli 553 Doorman, da granja Ferraboli, de Anta Gorda, com 56,08 quilos produzidos – a propriedade campeã do ano passado.

Para o presidente da Gadolando e da Febrac, Marcos Tang, a participação nas exposições também funciona como incentivo para seguir no setor:

— Os produtores que investiram em tecnologia e melhoramento não podem deixar de participar das feiras, porque é ali que valorizam seus plantéis e mantêm mercado.

Leia Mais Por que o consumidor ainda verá aumentos nos preços de leite e derivados neste ano

Na raça jersey, a cabanha Gema, de Santa Rosa, ficou com os dois títulos. Na categoria adulta, venceu Gema Rúcula Jaca Topsy, com 56,4 quilos produzidos. Já entre as jovens, o primeiro lugar foi para Gema Trufa Rapadura Candyman, com 39,6 quilos.

Presidente da associação da raça no Brasil e dona dos dois exemplares, Ângela Maraschin concordou com Tang:

— O produtor de leite é muito sozinho. A exposição é um encontro da cadeia e uma oportunidade de mostrar a eficiência da atividade.

Neste ano, outra novidade (além dos pódios) foi o concurso de sólidos, criado para premiar o rendimento nutricional do leite produzido. Foram analisados componentes como gordura, proteína, lactose e minerais a partir de amostras coletadas dos animais.

Leia Mais Quatro curiosidades sobre a comemoração com o banho de leite em feiras do agro

Banho de leite

O banho de leite nos vencedores é tradição dos concursos. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Ao fim das cinco ordenhas realizadas ao longo de 24 horas, o concurso se encerrou com o tradicional banho de leite – que nada mais é do que uma mistura de leite, água e cal – nos produtores vencedores. Ao todo, o concurso produziu 1,02 mil litros de leite entre os animais participantes, que serão destinados pela prefeitura de Esteio a entidades assistenciais do município.