Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Tambos premiados
Notícia

“A gente batalha para não se entregar às crises”: concurso leiteiro emociona produtores em Esteio

Competição que premia a maior produtividade de vacas da raça holandesa e jersey ocorreu nesta quinta-feira (14), no parque Assis Brasil

Carolina Pastl

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS