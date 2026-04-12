No total, entre sucos tintos, brancos e rosês brasileiros, 51% das 190 amostras inscritas superaram os 90 pontos. Jeferson Soldi / ABE/Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Deu a lógica e com folga. Assim como já acontece com vinhos e espumantes, o Rio Grande do Sul puxou a fila também no primeiro concurso dedicado ao suco de uva brasileiro. Não foi por detalhe: na categoria Diamante, a mais alta da competição, nove dos 12 rótulos premiados são gaúchos. Na Platina, 70 de 85. E no Mérito Uva, 48 de 66.

Promovida pela Associação Brasileira de Enologia (ABE), a estreia do concurso, o primeiro do mundo dedicado exclusivamente ao suco de uva, reuniu 69 empresas de seis estados e revelou um padrão cada vez mais homogêneo. Outro dado que chama atenção é a excelência, que não teve tamanho. Entre os rótulos mais bem avaliados estão desde pequenas agroindústrias até grandes vinícolas.

— O que vemos aqui é a confirmação de um trabalho que vem sendo feito há muitos anos, com qualidade, seriedade e evolução constante em todo o país afirma presidente da entidade, enólogo Mário Lucas Ieggli.

A avaliação ficou a cargo de 36 profissionais, entre enólogos, pesquisadores, especialistas em análise sensorial e nomes da imprensa, em degustações às cegas.

No total, 51% das 190 amostras inscritas superaram os 90 pontos. Doze amostras (6,3%) ultrapassaram os 95 pontos e levaram Diamante; 85 (45%) ficaram entre 90 e 95 pontos, garantindo Platina; outras 66 (34%) atingiram o Mérito Uva, com notas entre 85 e 90. Na outra ponta, menos de 15% apresentaram alguma inconformidade.

Os sucos de uva da categoria Diamante

Suco tinto integral da Casa Marcondes, do RS

Suco tinto integral da Casa Santini Vinícola, do RS

Suco tinto integral da Cooperativa Vida Natura - Coopernatural, do RS

Suco tinto integral da QuestoSi, de SC

Suco tinto integral, da Sociedade de Bebidas Malacarne, do RS

Suco tinto natural da Vibe Natural, do RS

Suco branco integral da Vinhos Emoção, do RS

Suco branco integral da Vinhos Marcon, de MG

Suco tinto integral da Vinícola Casa Seganfredo, do RS

Suco branco integral da Vinícola Galiotto, do RS

Suco tinto integral da Vinícola Galiotto, do RS

Suco tinto integral da Zottonelli, de SC