A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.
Deu a lógica e com folga. Assim como já acontece com vinhos e espumantes, o Rio Grande do Sul puxou a fila também no primeiro concurso dedicado ao suco de uva brasileiro. Não foi por detalhe: na categoria Diamante, a mais alta da competição, nove dos 12 rótulos premiados são gaúchos. Na Platina, 70 de 85. E no Mérito Uva, 48 de 66.
Promovida pela Associação Brasileira de Enologia (ABE), a estreia do concurso, o primeiro do mundo dedicado exclusivamente ao suco de uva, reuniu 69 empresas de seis estados e revelou um padrão cada vez mais homogêneo. Outro dado que chama atenção é a excelência, que não teve tamanho. Entre os rótulos mais bem avaliados estão desde pequenas agroindústrias até grandes vinícolas.
— O que vemos aqui é a confirmação de um trabalho que vem sendo feito há muitos anos, com qualidade, seriedade e evolução constante em todo o país afirma presidente da entidade, enólogo Mário Lucas Ieggli.
A avaliação ficou a cargo de 36 profissionais, entre enólogos, pesquisadores, especialistas em análise sensorial e nomes da imprensa, em degustações às cegas.
No total, 51% das 190 amostras inscritas superaram os 90 pontos. Doze amostras (6,3%) ultrapassaram os 95 pontos e levaram Diamante; 85 (45%) ficaram entre 90 e 95 pontos, garantindo Platina; outras 66 (34%) atingiram o Mérito Uva, com notas entre 85 e 90. Na outra ponta, menos de 15% apresentaram alguma inconformidade.
Os sucos de uva da categoria Diamante
- Suco tinto integral da Casa Marcondes, do RS
- Suco tinto integral da Casa Santini Vinícola, do RS
- Suco tinto integral da Cooperativa Vida Natura - Coopernatural, do RS
- Suco tinto integral da QuestoSi, de SC
- Suco tinto integral, da Sociedade de Bebidas Malacarne, do RS
- Suco tinto natural da Vibe Natural, do RS
- Suco branco integral da Vinhos Emoção, do RS
- Suco branco integral da Vinhos Marcon, de MG
- Suco tinto integral da Vinícola Casa Seganfredo, do RS
- Suco branco integral da Vinícola Galiotto, do RS
- Suco tinto integral da Vinícola Galiotto, do RS
- Suco tinto integral da Zottonelli, de SC