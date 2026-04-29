Transição energética move investimentos e lançamentos na indústria de máquinas agrícolas

Diversas empresas aproveitam a feira, que se estende até esta sexta-feira (1º) para apresentar tecnologias movidas a combustíveis renováveis. Renato Lopes / Agrishow/Divulgação

A previsão de R$ 1 trilhão em investimentos no setor de biocombustíveis no Brasil até 2035 faz da transição energética uma rota obrigatória também no campo. Prova disso está nas máquinas agrícolas que já chegaram e nas que devem chegar em breve ao mercado com o uso de combustíveis renováveis. Na 31ª Agrishow, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, o tema tem sido recorrente quando o assunto é lançamento das fabricantes. Todas têm no radar o desenvolvimento de motores movidos a etanol e ou biometano.

No mercado desde 2022, o trator T6 Methane Power é movido a biometano. Uma possibilidade que combina solução para resíduos gerados na produção com redução na emissão de gases poluentes.

— Escolhemos trabalhar primeiro com a máquina de metano. O dever do fabricante é oferecer, estar disponível — destaca Eduardo Kerbauy, vice-presidente de marketing da CNH para a América Latina.

A Agco tem previsões de colocar no circuito comercial, entre 2027 e 2028, máquinas movidas a metano e etanol. A Valtra, marca do portfólio da empresa, lançou nesta Agrishow o trator que usa biogás e projeta para 2027 a colocação no mercado. Também apresentou o que é movido a etanol, com previsão de entrada no circuito de vendas em 2028.

E o que falta ainda para que possa entrar em pista?

— São ajustes finos. Estamos falando de potência e eficiência energética. A relação que hoje buscamos é entre consumo e o valor econômico que pode trazer para o cliente — explica Fábio Dotto, diretor de marketing de produto da Valtra e da Fendt sobre o equipamento movido a etanol.

O motor está sendo desenvolvido no Brasil. Os testes somam mais de 10 mil horas, com as culturas foco sendo cana de açúcar e grãos.

— Estamos super acelerados, é mais processo mesmo (para o lançamento) — afirma Rodrigo Junqueira, vice-presidente da América Latina.

A John Deere tem um protótipo de trator movido a etanol, somando mais de mil horas de teste, em exposição na feira do interior paulista. A Case IH também testa o uso do etanol.

*A coluna viajou a convite do pool de imprensa organizado pela Agrishow