Tradicional frigorífico das Missões começa a produzir carne angus certificada

Os primeiros cortes com selo chegam ao varejo gaúcho ainda em abril. Stein Fotografias / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Com quatro décadas de atuação nas Missões, um frigorífico gaúcho decidiu dar um novo passo de olho em um consumidor mais atento a padrão e origem. É o Frigorífico Callegaro, de Santo Ângelo, que estreou nesta semana na produção de Carne Angus Certificada, principal programa de certificação de cortes premium do país.

Os primeiros cortes com selo chegam ao varejo gaúcho ainda em abril. Até junho, a meta é avançar para boutiques e redes de Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro.

A decisão da empresa, explica a diretora de marketing, Ana Rita Callegaro, é acompanhar uma mudança no comportamento de compra:

— Hoje, muitos consumidores já direcionam sua decisão com base nessa preferência.

Com abate mensal de cerca de 8,5 mil cabeças, o frigorífico já opera com uma base de produtores selecionados. No caso da angus certificada, o controle fica ainda mais rígido: o protocolo inclui a fazenda própria do grupo, em Garruchos, no noroeste do Estado, onde os animais são terminados em sistema de semiconfinamento, com fábrica de ração própria.

Na indústria, o cuidado segue . As carcaças angus são porcionadas na unidade de Santo Ângelo, com a proposta de certificar 100% dos cortes — do dia a dia aos especiais.

— Nossos técnicos auditam o abate dentro das plantas frigoríficas e asseguram um padrão único de sul a norte do Brasil — afirma o gerente do programa, Maychel Borges.

E o selo da certificação vai ganhar forma na nova linha Campo Nobre Angus da empresa. Hoje, o Callegaro já comercializa cortes em nove Estados, enquanto o Programa Carne Angus Certificada reúne 31 parceiros e 61 plantas frigoríficas espalhadas por 13 estados brasileiros.