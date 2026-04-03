Tradição da Sexta-Feira Santa, por que a macela corre o risco de desaparecer

Planta é tradicionalmente colhida antes do amanhecer na Sexta-Feira Santa. Arda ALTAY / stock.adobe.com

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A macela (também conhecida como marcela), tradicionalmente colhida antes do amanhecer na Sexta-feira Santa, começa a ganhar um novo destino longe da coleta extrativista. Em meio ao risco de extinção da planta, que é nativa, a Emater passou a investir em técnicas de propagação de mudas, apresentadas pela primeira vez ao público durante a última Expoagro Afubra, encerrada em fevereiro, em Rio Pardo.

— O avanço da fronteira agrícola, a deriva de agrotóxicos e mesmo a fuligem dos carros, afinal, a macela brota próximo às estradas, podem dificultar o aparecimento da espécie — explicou João Antônio Leal da Silva, extensionista rural da Emater e coordenador do espaço de Ajardinamento e Paisagismo da feira, à coluna.

As técnicas são relativamente simples, e a ideia é que possam ser feitas dentro de casa. Primeiro, a orientação é sacudir um ramo de macela em cima de um guardanapo para separar as sementes. Depois, para não perdê-las, afinal, são pequenas, Silva recomenda misturar com farinha. Com a mistura feita, é hora de colocar por cima do substrato, aguar com spray e tampar para criar uma espécie de estufa. Em seguida, deixar em repouso de 15 a 20 dias em local ensolarado.

— Quando aparecer de quatro a cinco folhas, é hora de transplantar as mudas para vasos individuais, com volume de 10 litros — acrescenta o extensionista rural.

A macela

Nativa da América do Sul

No Rio Grande do Sul, incidência é no pampa gaúcho

Brota espontaneamente, em áreas degradadas

Floresce apenas uma vez ao ano, no período que coincide com a Páscoa

É utilizada em chás

Conhecida como medicinal, com efeitos reconhecidos como ação diurética, antifebril, digestiva, anti-inflamatória e analgésica

A planta também pode ser utilizada em tratamentos veterinários e como inseticida natural.