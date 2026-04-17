Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Superação
Notícia

Safra histórica de azeite de oliva no RS vira a página após dois anos de frustração

Expectativa do Ibraoliva é de que a produção alcance, pelo menos, 800 mil litros de azeite de oliva neste ano

Carolina Pastl

De Triunfo (RS)

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